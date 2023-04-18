واغادوغو 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأعلن المفوض السامي لمقاطعة سانماتينغا وسط شمال بوركينا فاسو أبراهام يييي سومودو أن حظر التجول المفروض بهذه المقاطعة في إطار مكافحة الإرهاب قد تم رفعه اعتبارًا من يوم أمس.ودعا المفوض السامي المواطنين إلى توخي الحذر وتعزيز التعاون مع قوات الدفاع والأمن و"المتطوعين للدفاع عن الوطن" في إطار محاربة الإرهاب.وفرضت بوركينا فاسو حظرًا للتجوال في مارس من عام 2023 في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين.// انتهى //19:42ت م0109