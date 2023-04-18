القاهرة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسالتقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا اليوم، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوابك" جمال عيسى اللوغاني، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء الترتيبات الخاصة بالإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.كما تطرقت المباحثات إلى آليات عمل المنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها في ضوء المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة البترول العالمية وتأثير ذلك على الصناعة البترولية بالدول الأعضاء في المنظمة.// انتهى //19:43ت م0111