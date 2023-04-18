الرباط 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، في ولاية كولورادو الامريكية اليوم، عددا من مسؤولي المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته لبحث آفاق التعاون الثنائي في مجال تعزيز علوم الفضاء بدول العالم الإسلامي، وتوفير فرص تدريبية في المجال للشباب من الدول الأعضاء بالمنظمة.وقد تباحث الدكتور المالك، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 38 لمنتدى الفضاء العالمي، مع كل من المدير التنفيذي لمؤسسة الفضاء الأمريكية توماس زيليبر، والرئيس التنفيذي للمركز القومي الأمريكي للأمن السيبراني الفريق هاري رادوغ، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية الدكتور كريستيان فايتشنغر.وشملت المباحثات فتح آفاق جديدة للتعاون مع عدد من وكالات الفضاء ومراكز البحوث الرائدة بالمجال في دول العالم الإسلامي، وعقد منتديات دولية مشتركة لتشجيع الشباب على الاهتمام بمجال الفضاء وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار، والاستفادة من تطبيقات علوم الفضاء، خدمة لأهداف التنمية المستدامة بدول العالم الاسلامي.// انتهى //20:46ت م0121