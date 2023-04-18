إسلام آباد 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسلقي شخصان مصرعهما وأصيب أكثر من عشرة آخرين جراء انهيار أرضي وقع اليوم في مقاطعة خيبر شمال غرب باكستان.وأوضح مسؤولون حكوميون أن الحادث وقع بالقرب من معبر "طورخم" الحدودي بين باكستان وأفغانستان تزامناً مع تعرض المنطقة لعواصف رعدية، وأدى كذلك إلى احتجاز أكثر من 20 شاحنة عن المعبر.وذكر نائب مفوض مقاطعة خيبر عبد الناصر خان أن القتيلين كانا من الجنسية الأفغانية وكانا يستقلان شاحنة تعرضت لركام الانهيار الأرضي، وقامت فرق الإغاثة بانتشال جثتيهما ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وأضاف أن حريقاً هائلاً شب في الشاحنات التي تعرضت للانهيار الأراضي، وقامت فرق الإطفاء بإخماده بعد جهود استمرت عدة ساعات.// انتهى //21:00ت م0122