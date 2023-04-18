بيروت 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 46 طنا و640 كيلو غرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م.ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الأمن الغذائي للفئات المتضررة في الشعوب والدول ذات الاحتياج.// انتهى //21:17ت م0123