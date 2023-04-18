دوشنبه 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات وفحم التدفئة وسخانات الماء، للفئات الأشد ضعفا في مدينة غرام بجمهورية طاجيكستان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة حول العالم.// انتهى //21:17ت م0124