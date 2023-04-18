مقديشو 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 سلة غذائية للمتضررين من الجفاف في منطقة هود بمحافظة مرودي جيح في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3,600 فرد بواقع 600 أسرة.وتأتي هذه المساعدات ضمن المرحلة الثالثة من مشروع التدخلات المنقذة للحياة في الأمن الغذائي للمتضررين من الجفاف بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث يبلغ حجم المساعدات لهذه المرحلة 4.620 طنا، يستفيد منها 396.000 فرد.// انتهى //21:18ت م0125