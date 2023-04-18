دكا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة طاهر فور بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 2.027 فردا.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.// انتهى //21:19ت م0127