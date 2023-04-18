تيرانا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4 أطنان و120 كيلو غراماً من السلال الغذائية في محافظة جيروكاسترا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 360 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2.000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //21:19ت م0129