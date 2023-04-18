عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.088 قطعة ملابس لفئة الأرامل والأيتام المتضررين من الزلزال بإدلب
الثلاثاء 1444/9/27 هـ الموافق 2023/04/18 م واس
إدلب 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.088 قطعة ملابس لفئة الأرامل والأيتام المتضررين من الزلزال في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 696 أسرة.
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.
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21:20ت م
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