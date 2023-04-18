إدلب 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.088 قطعة ملابس لفئة الأرامل والأيتام المتضررين من الزلزال في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 696 أسرة.يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.// انتهى //21:20ت م0132