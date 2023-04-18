حضرموت 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض القلب المفتوح للأطفال والكبار بمدينة المكلا في محافظة حضرموت والمنفذ خلال الفترة من 9 حتى 16 أبريل 2023م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 54 قسطرة علاجية وتشخيصية، و 25 عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات أصحاب الدخل المحدود.// انتهى //21:21ت م0133