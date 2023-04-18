دكا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية بنغلاديش لعام 2023م.وجرى أمس توزيع 1000 سلة غذائية في مدن بشونيابارا وديملا ونيلفماري، استفاد منها 1000 أسرة بواقع 6000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.// انتهى //21:21ت م0134