القاهرة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوقّعت جامعة الملك سلمان الدولية بروتوكول تعاون مع جامعة السويس على هامش انعقاد مجلس جامعة الملك سلمان الدولية بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر.ووقّع بروتوكول التعاون عن جامعة الملك سلمان الدولية رئيسها الدكتور أشرف حسين، وعن جامعة السويس رئيسها الدكتور سيد عبدالعظيم الشرقاوي.ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي، وكذلك تبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين.// انتهى //21:23ت م0135