الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.وجرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.// انتهى //21:45ت م0139