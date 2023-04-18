طريف 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستشهد أسواق محافظة طريف والمراكز التجارية ومحلات بيع الهدايا والإكسسوارات وصالات عروض الحلويات والملابس والعطورات وألعاب الأطفال والمفروشات إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين وذلك للتسوق استعداداً للاحتفال بعيد الفطر.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" من داخل معارض ومحال بيع مستلزمات العيد جانباً من توافد المتسوقين على الأسواق تجذبهم لها الأسعار التنافسية والعروض الخاصة التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد.// انتهى //21:50ت م0140