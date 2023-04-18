الباحة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستشهد أسواق الحلويات بمنطقة الباحة انتعاشاً وحراكاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك, حيث يحرص الأهالي على شراء الحلويات التي تعد تقليداً ليس في الباحة وحدها بل في أرجاء المملكة كافة.وواكبت المراكز التجارية والمحلات المتخصصة في بيع الحلويات ذلك بتقديم أنواع مختلفة منها, فضلاً عن طرق العرض المتميزة التي تجذب الزبائن لاقتناء الحلويات, فيما يحرص البعض الآخر على الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية.كما تهتم الأسواق والمحلات بتوفير الأواني المختلفة الأنواع والأحجام للمتسوقين لتقديم الحلويات في شكل وميزة تختلف عن غيرها.// انتهى //21:53ت م0142