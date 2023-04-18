المدينة المنورة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، مقيم من الجنسية السودانية ومواطنان، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (41) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة المدينة المنورة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:54ت م0143