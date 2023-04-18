إسلام آباد 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسواصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية باكستان الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.وشمل البرنامج خمسة أقاليم باكستانية هي العاصمة إسلام آباد، وروا لبندي، وأقاليم البنجاب والسند وخيبر وجلجت بلتستان، بواقع 22 مدينة وقرية، مستهدفةً آلاف الصائمين من المسلمين.واستفاد من البرنامج حتى حتى الآن أكثر من 60 ألف صائم، توزعوا على الجمعيات الخيرية والمساجد والجامعات والمدارس الإسلامية ودور الأيتام، وغيرها من فئات الشعب الباكستاني من الفقراء والمعوزين، ومن المتوقع أن يتجاوز أعداد المستفيدين 70 ألف مع انقضاء الأيام المتبقية من الشهر الكريم.// انتهى //21:59ت م0145