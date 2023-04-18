الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستُنظّم وزارة الثقافة في المملكة ممثلةً في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وهيئة التراث، وبالتعاون مع مركز التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وبالشراكة مع المجلس العالمي للمعالم والمواقع (ICOMOS)، النسخة الخامسة من منتدى مديري مواقع التراث العالمي في إطار الدورة الخامسة والأربعين الموسّعة للجنة التراث العالمي، وذلك تحت عنوان: "إدارة التراث العالمي على مدار السنوات الخمسين المقبلة".وتستضيف الرياض المنتدى خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر 2023، على أن يسبقه ثلاث جلسات افتراضية عبر الإنترنت، تقام الأولى منها في 19 يونيو 2023، والثانية في 4 يوليو، والثالثة في 13 يوليو، حيث يهدف المنتدى إلى جمع أعضاء فرق إدارة ومديري مواقع التراث العالمي من جميع أنحاء العالم للمشاركة في منتدى هذا العام؛ لمواصلة جهود تمكين مديري مواقع التراث العالمي على الساحة الدولية، وتوفير الفرص لهم عبر توسيع شبكات علاقاتهم، وتيسير تبادل المعارف والخبرات على المستوى الدولي.وستتناول نسخة منتدى مديري مواقع التراث العالمي لهذا العام موضوعات متعددة تحت عنوان: "إدارة التراث العالمي على مدار السنوات الخمسين المقبلة"، ومن أبرز هذه الموضوعات؛ الأساسيات والمبادئ والعمليات والجهات الفاعلة في تطوير القطاع، وإدارة التراث العالمي وتعزيز القدرة على المرونة والاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء القدرة على القدرة التحملية والمرونة، وتغيّر المناخ، بالإضافة إلى التقنيات الرقمية لمراقبة ممتلكات التراث العالمي والحفاظ عليها.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي لمديري مواقع التراث العالمي وتنسيق الجهود العالمية الهادفة لحماية التراث التاريخي للبشرية والحفاظ عليه، عبر تنفيذ أنشطة وتدخلات تهدف إلى زيادة وعي الدول الأطراف بهذا التراث، إلى جانب تشكيل شبكة دولية تحدد وتحسن وتعزز مبادئ ومعايير وأبحاث الحفاظ على التراث العالمي، إضافة إلى الابتكارات والممارسات المسؤولة في مجال حماية التراث العالمي، ومساعدة مديري المواقع عن طريق توفير الإرشاد الملائم، وتسخير إمكانات ممتلكات التراث العالمي والتراث بشكل عام لدعم جهود التنمية المستدامة وزيادة فعالية وجدوى معاهدة التراث العالمي مع احترام غرضها الأساسي ومهامها المتمثَّلة في حماية القيمة العالمية المتميزة لممتلكات التراث العالمي، وتعزيز البيئة المواتية عن طريق تأييد السياسات والاستراتيجيات والأُطر والأدوات التي تدعم السياحة المستدامة كوسيلة مهمة لحماية وإدارة التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية المتميزة، فضلاً عن تعريف مديري المواقع مباشرة بالمسائل التي تمت مناقشتها خلال جلسات لجنة التراث العالمي بشأن تقارير وضع المحافظة.ودعت الوزارة مديري مواقع التراث العالمي إلى تقديم طلبات المشاركة عبر نموذج التسجيل الإلكتروني لمنتدى مديري مواقع التراث العالمي 2023 المتوفر عبر الرابط الإلكتروني: https://whc.unesco.org/en/whsmf23/، حيث حُدد الموعد النهائي لاستقبال طلبات حضور النسخة الخامسة من المنتدى يوم 7 مايو 2023، على أن يُبلغ المشاركين بنتائج اختيارهم قبل افتتاح أعمال المنتدى.// انتهى //23:09ت م0150