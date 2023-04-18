القدس المحتلة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واساستولى مستوطنون الليلة على منزل فلسطيني في بلدة المزرعة بمدينة رام الله، بعد أن أقدموا على طرد سكانه، كما اعتدى هؤلاء على مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مدينة البيرة، وفق ما ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.في ذات السياق، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة أن مئات المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وذلك بالتزامن مع فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على مداخل البلدة القديمة، لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى الأقصى، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين في قلنديا ونابلس على حواجز عسكرية.// انتهى //23:11ت م0151