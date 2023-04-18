مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون الفكرية والمعرفية عدد من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية عبر الشاشات التفاعلية عبر فريق متخصص.وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحت في متناول جميع القاصدين وبأساليب تقنية ذات خيارات متعددة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم.وأضاف النافعي أن نقاط التوعية متاحة على مدار الساعة ومواقعها على النحو التالي باب ٩٤ من الداخل ومكتبة المسجد الحرام وباب ٧٩ من الداخل وباب ١٠٠ بالتوسعة السعودية الثالثة.وبين أن الشاشات التفاعلية ونقاط التوعية الفكرية والمعرفية تحوي أكثر من ٦٢ عنواناً من الكتب الفكرية والمعرفية الرقمية, وتُقدم الهدايا المتنوعة والمطبوعات للقاصدين, كما جرى توفير شاشة تفاعلية للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية عبر معرضها المقام بالتوسعة السعودية الثالثة.// انتهى //23:22ت م0156