داكار 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسواصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بجمهورية السنغال، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالسنغال.وقامت الوزارة اليوم بتنفيذ سفرة إفطار في قرية "جوكول" بمحافظة ديوربيل تبعد 130 كلم عن العاصمة داكار.وتقع جمهورية السنغال ضمن خطة الوزارة لهذا العام من بين 40 دولة حول العالم، شملها برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، واستهدفت أكثر من مليون صائم من مختلف الفئات الاجتماعية، ومن المنتظر أن يستمر البرنامج حتى نهاية الشهر الكريم.// انتهى //23:31ت م0158