الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسيُنظم المتحف الوطني السعودي فعالية "فرحة العيد" خلال الفترة من 2 إلى 5 شوال بمقر المتحف بمركز الملك عبد العزيز التاريخي في حي المربع بمدينة الرياض، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر لعام 1444.وتتضمن الفعالية التي تقام يومياً من الساعة 3 عصراً وحتى 10 مساء أنشطة متنوعة ذات طابع معرفي وفني، ومن بينها عروض فنية وموسيقية حية، وأنشطة تفاعلية، وركن للتصوير، إضافةً إلى عربات الأطعمة والمشروبات، إلى جانب العديد من الأنشطة التي تستهدف جميع الزوار من مختلف الفئات العمرية.وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المتحف الوطني السعودي في تقديم تجربة ثرية للزوّار، وجذب الجماهير بمختلف أعمارهم، التي تهدف إلى إحياء الموروث الثقافي العريق المتصل باستقبال عيد الفطر، وما يمثله من ملامسة لمشاعر البهجة وتعزيز أواصر المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع.// انتهى //23:38ت م0159