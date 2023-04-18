القاهرة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسحقق فريق بيراميدز فوزاً صعباً على ضيفه فريق الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.‏بهذا الفوز، يرتفع رصيد بيراميدز إلى 46 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري وبفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.‏وفي منافسات الجولة ذاتها، فاز فريق إنبي على ضيفه فريق أسوان بهدفين نظيفين أيضاً، ليرتفع رصيد إنبي إلى 32 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر .// انتهى //00:55ت م0005