نيويورك 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات اليوم.وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.45 نقطة أو 0.08 %، ليغلق عند 4154.77 نقطة.وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 4.31 نقطة أو 0.04 %، لينهي التداول عند 12153.41 نقطة.كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 9.46 نقطة أو 0.03 %، مسجلا 33977.72 نقطة.// انتهى //01:05ت م0007