اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
الأربعاء 1444/9/28 هـ الموافق 2023/04/19 م واس
نيويورك 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات اليوم.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.45 نقطة أو 0.08 %، ليغلق عند 4154.77 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 4.31 نقطة أو 0.04 %، لينهي التداول عند 12153.41 نقطة.
كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 9.46 نقطة أو 0.03 %، مسجلا 33977.72 نقطة.
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