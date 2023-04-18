الرياض 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستغلب فريق الهلال على ضيفه النصر 2 - 0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك في مباراة مقدمة من منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.وجاءت أهداف الهلال من ركلتي جزاء على مدار شوطي المباراة سجلهما اللاعب أودين إيجالو عند الدقائق 42 - 62.وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده لـ 49 نقطة في المركز الـ 4، فيما توقف رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني.// انتهى //01:37ت م0010