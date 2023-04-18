مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام خدماتها على أبواب المسجد الحرام من خلال (1028) موظفا موزعين على (118) باباً خُصصت لاستقبال الزائرين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي أن أبواب المسجد الحرام (118) باباً منها: (3) أبواب لدخول المعتمرين، و(68) باباً مخصصة للمصلين و(50) باباً مخصصة للطوارئ، إضافة إلى (40) باباً داخلياً، كما تشرف الإدارة منذ بداية الشهر الفضيل على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.وأضاف أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول؛ لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة. ومنها: عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات مما يساعد على نظافة المسجد الحرام، وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.// انتهى //01:39ت م0011