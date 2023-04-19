عام / إدارة المساجد بحقل تهيئ 4 جوامع لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
الأربعاء 1444/9/28 هـ الموافق 2023/04/19 م واس
حقل 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس
أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حقل استعداداتها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المحافظة وذلك بتهيئة 4 جوامع وملحقاتها من المصليات المخصصة للنساء.
وقامت الإدارة بتفقد الجوامع, والأجهزة الفنية والصوتية والإنارة, إلى جانب زيادة مستوى الأداء والمتابعة في خدمات الصيانة وتكثيف خدمات النظافة وتكليف الأئمة والمؤذنين للحضور بوقت كاف في الجوامع التي ستقام بها الصلاة.
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