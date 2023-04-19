حقل 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حقل استعداداتها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المحافظة وذلك بتهيئة 4 جوامع وملحقاتها من المصليات المخصصة للنساء.وقامت الإدارة بتفقد الجوامع, والأجهزة الفنية والصوتية والإنارة, إلى جانب زيادة مستوى الأداء والمتابعة في خدمات الصيانة وتكثيف خدمات النظافة وتكليف الأئمة والمؤذنين للحضور بوقت كاف في الجوامع التي ستقام بها الصلاة.// انتهى //02:39ت م0013