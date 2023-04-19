هانوي 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسترأس وزير التجارة والسياحة الفيدرالي الأسترالي دون فاريل ووزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي السيد نجوين تشي دونج ، اجتماع الشراكة الاقتصادية الأسترالية الفيتنامية الثالث من نوعه الذي عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.وقال فاريل في بيان صادر عن مكتبه إن الوزراء أعادوا التأكيد على التزامهما المتبادل بعلاقة اقتصادية ثنائية قوية وطموحة بين أستراليا وفيتنام.وأكد المجتمعون أن اجتماع الشراكة الاقتصادية بين البلدين لعام 2024 سيعقد في أستراليا.// انتهى //05:07ت م0022