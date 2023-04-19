مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسنظراً لما تشهده بفضل الله مكة المكرمة من أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار في شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، فقد قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إقامة صلاة عيد الفطر في هذا العام بالمساجد المهيأة الواقعة في المنطقة المركزية بـمكة المكرمة، إضافة للجوامع ومصليات الأعياد، ليبلغ عدد المساجد والجوامع والمصليات التي تخدم الزوار والمعتمرين في صلاة العيد 562 مسجداً وجامعاً ومصلى في مكة المكرمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على الناس.// انتهى //07:38ت م0025