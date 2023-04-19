الرباط 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 متناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الافريقي أمس، أن المملكة المغربية تقدم كل أوجه الدعم لليبيا حتى تصبح دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي.وواصلت رصدها للتطورات الميدانية في السودان، مع دخول الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها الرابع، مخلّفة نحو 200 قتيل والعديد من المصابين.وأشارت إلى الدعوات العربية والدولية لأطراف الصراع في السودان من أجل وقف العنف واستتباب الهدنة في البلاد.وأوردت إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عن تعرض قافلة دبلوماسية أمريكية لإطلاق نار في السودان.وتطرقت إلى خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد فيه للفرنسيين أن إصلاح نظام المعاشات أساسي لبلاده التي تشهد أزمة سياسية واجتماعية متواصلة.ونشرت صحف المغرب تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كوفيد-19 ما تزال تمثل تهديدا دوليا، وقد تتسبب بمزيد من المشكلات قبل أن يستقر الفيروس في نمط يمكن التنبؤ به.// انتهى //08:29ت م0027