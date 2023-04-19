نجران 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسدعمت جامعة نجران ممثلةً بعمادة شؤون المكتبات، مكتبات الجامعة بعدد من الأنظمة الإلكترونية الجديدة وفقاً لأحدث المعايير والأساليب التقنية الحديثة لتيسير الوصول لمصادر المعلومات.وتمثلت الأنظمة في بوابة البحث الموحد "نيوفايند" وهي منصة اكتشاف شاملة تتيح البحث والوصول الموحّد إلى كافة مصادر المعلومات التي تقتنيها الجامعة بكافة تنسيقاتها، وأماكنها، وأوعيتها، سواء كانت موارد مطبوعة، أو إلكترونية، أو مسموعة، أو مرئية في واجهة واحدة ثابتة، كما تقدم البوابة لمستفيدي المكتبة من الدارسين والباحثين ميزات فريدة تدعم جميع أنواع البحث بأدوات ذكية ومتطورة؛ لتقدم للباحث أفضل تجربة بحثية ممكنة، حيث إن البوابة الجديدة لا تعتمد على توفير أدوات البحث والاكتشاف الذكية فقط، بل تمتد إلى تشجيع مشاركة المستفيدين في صناعة وإثراء المحتوى المعرفي؛ بهدف إنشاء مجتمع بحثي متكامل على أسس البحث والاكتشاف والمشاركة.وتبنت الجامعة النظام المتكامل لإدارة مكتبات الجامعة؛ بهدف التحول إلى نظام إدارة مكتبات مبني على حلول تقنية أكثر تطورًا وذات فاعلية عالية من النظام السابق، حيث يتمتع النظام بسهولة في الوصول إلى مجموعات المكتبة والبحث فيها من خلال بيئة رقمية تفاعلية متطورة، فيما يهدف نظام كوْها العربي الذي اعتمدته المكتبات إلى أتممة جميع الأنظمة الفرعية لإدارة المكتبة متمثلة بنظام البحث الموحد، ونظم الفهرسة، وأنظمة الإعارة، والتزويد، وإدارة الاشتراكات في الدوريات وقواعد المعلومات الإلكترونية، إضافةً إلى نظام كوْها الجديد الذي يوفر أحدث التقنيات اللازمة لإدارة المكتبات الإلكترونية من مصادر معلومات متنوعة وخدمات الصيانة والدعم الفني والتدريب على استخدام النظام.وتضمنت الأنظمة كذلك على نظام المستودع الرقمي المؤسسي في الجامعة "دي سبيس العربي7"، وهو منصة رائدة على مستوى العالم لإدارة وإتاحة المستودعات الرقمية لتمكين الجامعة من استيعاب المحتوي الرقمي من وثائق، ومواد سمعية، ومرئية، وحزم البيانات، وتسجيلات الميتاداتا الواصفة لها بكل سهولة وسلاسة وإتاحة المحتوى للجمهور المحلي والعالمي من خلال واجهة OAI-PMH وتحسينات الباحث العلمي من جوجل Google Scholar، وكذلك إصدار عناوين URL دائمة ومعرّفات جديرة بالثقة، بما في ذلك عمليات التكامل الاختيارية مع handle.net ومعرّف الكائن الرقمي DOI.واعتمدت الجامعة أيضاً نظام إدارة أدلة أبحاث المكتبات الذي يعد موردًا لتمكين المستخدمين من الاتصال بالمعلومات التي تهمهم لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتعليمية والمهنية، وإنشاء عدد غير محدود من أدلة البحث بكافة أنواعها "الموضوع، التخصص، المقرر"، وإدارة قواعد المعلومات وفرزها هجائيًّا حسب تنسيقات متعددة "حرة الوصول، جديدة، عربية"، أو حسب الموضوع والمصدر، إلى جانب إدارة قوائم موظفي المكتبة وفرزها حسب الإدارة أو التخصص، وتبويب الأسئلة الشائعة لتصبح في متناول المستفيدين وجعلها متكاملة مع أي وظيفة من خلال الـ API، وتوفير طرق سهلة لتلقي اقتراحات وتعليقات واستفسارات المستفيدين والإجابة عليها.// انتهى //08:42ت م0029