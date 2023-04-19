القدس المحتلة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلس اقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية، وأدى لإصابة ستة فلسطينيين، خلال اقتحام مخيم جنين، واعتقال ثمانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واستمرار الاحتلال في حصار منطقة الأغوار الفلسطينية، ومواصلة المستوطنين تنفيذ هجمات على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.وركزت على اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع عدد من سفراء وقناصل الدول المانحة، ومناقشة آخر المستجدات السياسية، والأوضاع المالية والاقتصادية، وذلك قبيل اجتماع الدول المانحة، الشهر المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتأكيده لسفراء الدول المانحة أن عدم وجود أفق سياسي، والوضع المالي الصعب للحكومة، هو نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والمتمثلة باستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات والقتل، والمزيد من الاستيطان، والاقتطاعات الجائرة وغير القانونية للأموال الفلسطينية.وأشارت صحف الأربعاء إلى الاتصالات العربية والإسلامية والدولية، لوقف الأزمة في السودان، والتي تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة المئات بجروح، وتوقف حركة الملاحة الجوية في مطارات السودان.وأخبرت في متفرقات عن كشف الاتّحاد الأوروبي عن خطة تدابير جديدة طال انتظارها، من شأنها حماية دافعي الضرائب من إجراءات إنقاذ البنوك المتعثرة، وذلك بعيد الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخّراً في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا، وتهدف الخطة إلى تشجيع البنوك المتعثرة المتوسطة والصغيرة، على استخدام أموال القطاع المصرفي بدلاً من الأموال العامة.// انتهى //09:27ت م0030