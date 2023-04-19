سيئول 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسسجّلت كوريا الجنوبية إصابتين جديدتين بجدري القرود ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 إصابةوذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحالتين الجديدتين لكوريين لم يسافرا للخارج، في سيئول، وإقليم كيونغكي.وقررت السلطات الصحية الكورية تشديد الإجراءات لمراقبة حالات الإصابة بالمرض والوقاية منها وسط تأكيد سلسلة من حالات الإصابة المنقولة محليًا.// انتهى //10:09ت م0032