تونس 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إلى تونس ولقاءه بالرئيس التونسي قيس سعيد, مشيرة إلى تطرق الجانبين للعلاقات الثنائية بين البلدين.وأوردت في الشأن المغاربي إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أن الليبيين أمام "فرصة تاريخية للتغلب" على الأزمة التي يغرق فيها بلدهم منذ 2011، معرباً عن الأمل في تنظيم الانتخابات هذا العام.وأشارت في الشأن الدولي إلى حث الولايات المتحدة قائدي طرفي الصراع في السودان إلى التهدئة وإعلان وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استعدادهم للعمل مع الصين لبناء علاقات بناءة ومستقرة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي .// انتهى //10:25ت م0033