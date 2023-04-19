طوكيو 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واساستقر الدولار اليوم بعد التأرجح وسط تقلبات سوق السندات في الجلسات السابقة، مع تركيز المستثمرين على المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات مجلس البنك المركزي الأمريكي وأرباح الشركات بحثاً عن دلالات لمسار أسعار الفائدة.وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.09 في المئة، ليصل إلى 101.81 في التعاملات الآسيوية، في حين صعد الدولار مقابل الين بنسبة 0.19 بالمئة إلى 134.35 يناً للدولار، فيما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6730 دولار ، بينما تراجع اليورو ليصل إلى 1.0967 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1.2420 دولار.// انتهى //10:28ت م0034