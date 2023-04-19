لندن 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستراجعت أسعار النفط اليوم، فيما تقيّم السوق احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، الذي قد يبطئ النمو ويقلل استهلاك النفط، وهو ما طغى على أثر تراجع المخزونات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الصينية القوية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 35 سنتاً، ما نسبته 0.4 في المئة، ليصل إلى 84.42 دولاراً بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4 في المئة، ما يعادل 33 سنتاً، ليصل إلى 80.53 دولاراً للبرميل.// انتهى //10:38ت م0036