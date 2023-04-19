بكين 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسارتفع توليد الطاقة من المؤسسات الصناعية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل في الصين، بنسبة 5.1 فى المئة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي.وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية منغ وي، اليوم أن إجمالي توليد الطاقة للمؤسسات بلغ 717.3 مليار كيلوواط ساعي خلال مارس الماضي، فيما توسع توليد الطاقة الحرارية بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي في مارس، بينما زاد إنتاج الطاقة النووية بنسبة 4.6 في المئة عن العام الماضي.وأضافت أن توليد الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 13.9 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، بينما زاد إنتاج طاقة الرياح بنسبة 0.2 في المئة، مشيرة إلى أن إجمالي توليد الطاقة في الربع الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.07 تريليون كيلوواط ساعي.// انتهى //10:44ت م0037