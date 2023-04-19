إسلام آباد 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تقديم الحكومة الباكستانية خطة تمويل إضافية بمبلغ ثلاثة مليارات دولار إلى صندوق النقد الدولي لسرعة الحصول على برنامج إنقاذ لدعم الاقتصاد الباكستاني.واهتمت بتصريح وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله الذي استبعد وجود عنصر الإرهاب في حادث السير الذي أدى إلى وفاة وزير الشؤون الدينية مفتي عبدالشكور قبل أيام في إسلام آباد.وأخبرت صحف إسلام آباد عن نجاح متسلق ومستلقة باكستانيين من تسلق جبل أنابورنا في سلسلة جبال الهيمالايا في نيبال، والذي يعد من بين الأخطر في العالم بالنسبة للمغامرين.وفي الشأن الأمني أشارت إلى إعلان الشرطة الباكستانية نجاحها في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مقر لوكالة أمنية في مدينة "راجن بور" بإقليم البنجاب الشرقي.وتحدثت صحف الأربعاء عن حادث الانهيار الأرضي الذي وقع عند معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان، وأدى لسقوط قتلى وجرحى ومحاصرة أكثر من 20 شاحنةً.وأشارت إلى انكماش قطاع التصنيع في باكستان بشكل قياسي، والذي يمثل نحو خمس النمو الاقتصادي للبلاد، وذلك للشهر الثامن على التوالي، في تطور مثير للقلق.وتناولت صحف باكستان دعوة مجموعة السبع حكومة طالبان بالعودة الفورية عن قرار منع النساء من العمل، وموقف الصين التي عرضت على السلطة الفلسطينية وإسرائيل استعدادها لتسهيل محادثات السلام بين الطرفين.// انتهى //11:16ت م0039