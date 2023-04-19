القاهرة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات خلال الفترة الحالية، وتكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية.ولفتت الانتباه إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري الهاتفية مع نظيره اليوناني "نيكوس ديندياس"، التي تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض تطورات الوضع في السودان.وأشارت صحف الأربعاء إلى ترحيب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالهدنة الإنسانية التي أعلن سريانها لمدة 24 ساعة في السودان، معرباً عن أمله في التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والبناء على هذه الخطوة وتمديد الهدنة.وتناقلت تأكيد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، أن الوضع صعب للغاية أمام أي عمل إنساني، والظروف الحالية لا تسمح بتسليم أي مساعدات إنسانية، لافتة الانتباه إلى دعوة وزراء خارجية مجموعة السبع طرفي النزاع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات.وتحدثت صحف القاهرة عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق تلك القوات الغاز السام والمسيل للدموع، خلال مداهمتها بلدتي "بيت أمر" و "صوريف" في شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.// انتهى //11:27ت م0040