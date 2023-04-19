كوالالمبور 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستراجعت الصادرات الماليزية في شهر مارس الماضي، فيما يعد أول انكماش للصادرات منذ أغسطس 2020 في ظل تباطؤ الطلب العالمي.وأظهر بيان وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية - وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية - أن الصادرات تراجعت بنسبة 4ر1% على أساس سنوي ، لتبلغ 7ر129 مليار رينجيت (3ر29 مليار دولار)، مشيرةً إلى انخفاض صادرات المنتجات الإلكترونية والكهربائية، التي تمثل 39% من صادرات ماليزيا، بنسبة 4ر4% على أساس سنوي، في حين نزلت صادرات زيت النخيل والمنتجات الزراعية ذات الصلة بنسبة 2ر14%.وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2ر6% في ظل انخفاض صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5ر7%.// انتهى //11:31ت م0041