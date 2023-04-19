الخرطوم 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تلقي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، حيث ناقش الجانبان، التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف، وتهدئة التوترات، مع ضرورة حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.وأشارت إلى إجراء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أمس اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية السودان علي الصادق علي؛ لبحث الأوضاع الراهنة في السودان حيث أكدت المنقوش ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فوراً وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة نقلا عن وزير الصحة السوداني.// انتهى //11:32ت م0042