فيسبادن 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستراجعت إيرادات قطاع الضيافة في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي.وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم أنه بالمقارنة بينايرالماضي وبعد احتساب العوامل الموسمية، تراجعت الإيرادات اسمياً في فبراير الماضي بنسبة 3ر2%، وبعد احتساب متغيرات الأسعار، تراجعت الإيرادات بنسبة 7ر2%.في المقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 8ر12% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، فيما انخفضت الإيرادات الحقيقية بنسبة 2ر15% مقارنة بنفس الشهر عام 2019.// انتهى //11:32ت م0043