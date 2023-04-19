القدس المحتلة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، في إطار إجراءاتها الاستفزازية لمشاعر المصلين والمعتكفين في باحاته.كما نفّذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش، طالت عدداً من بلدات الضفة الغربية، تخللها اعتقالات ومواجهات.وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية واليوم نحو سبعة فلسطينيين، محذرةً في الوقت ذاته، من خطورة الوضع الصحي للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ74 على التوالي.// انتهى //11:33ت م0044