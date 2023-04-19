جدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسغادر فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية جدة.وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومساعد أمين محافظة جدة علي القرني، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //11:39ت م0045