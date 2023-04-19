الجزائر 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسسلّطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على مباحثات هاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة موضوعات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.وتحدثت عن إرسال الرئيس الجزائري، الذي يرأس حالياً مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، يحث فيها على إطلاق مسعى مشترك وموحد من أجل وقف الاقتتال في السودان واستعادة الاستقرار بأسرع وقت، خدمةً للمصلحة العليا للشعب السوداني.وتطرقت إلى قرار الحكومة إنشاء مدينة للإعلام الجزائري في إطار إصلاحات شاملة لقطاع الصحافة والإعلام الجزائري ضمن مخطط عمل حكومي بدأ بإعادة النظر في القوانين الناظمة للقطاع الإعلامي الخاص والعام.// انتهى //11:54ت م0047