بغداد 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بلقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانسكي، وبحث معها العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويساعد في تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار.وتناولت المباحثات الهاتفية بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن حول تطوير العلاقات بين البلدين بالجانب الاقتصادي ودعم القوات العراقية المسلحة بملاحقة فلول الإرهابوأشارت صحف بغداد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قرارًا بإنشاء مدينة طبية متكاملة على أراضي معسكر الرشيد سابقا في بغداد .وتابعت الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، في وقت يواصل فيه المستوطنون تنفيذ هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.وعرجت صحف العراق على الجهود العربية والدولية الرامية لتطويق الأزمة في السودان وإنهاء الاقتتال بشكل نهائي.// انتهى //12:04ت م0048