الاسياح 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأكملت أمانة منطقة القصيم ممثلةً ببلدية محافظة الأسياح استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ وذلك من خلال تهيئة جميع إمكاناتها لتحقيق المستويات المطلوبة.وأوضح رئيس بلدية محافظة الأسياح المهندس غازي بن مهلم الظفيري أنه تم تكثيف أعمال الرقابة الصحية، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية والمطابخ والمطاعم لجميع الاشتراطات الصحية حيث بلغ عدد الجولات الرقابية 756 جولةً رقابيةً ورصد 25 مخالفةً وإنذاراً.وبيّن أن إدارة الخدمات بالبلدية قامت بمتابعة نظافة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية، شملت الاستعدادات تركيب مجسمات جمالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، إضافةً إلى تجميل طرق ومداخل المحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية بعقود الزينة التجميلية على أعمدة الإنارة بأكثر من 1300 عمود ، وتركيب لوحات تهنئة بالمحافظة وجميع المراكز.وأشارالظفيري إلى أن البلدية أعدّت خطة شاملة للرقابة الصحية وتهيئة المنتزهات والحدائق العامة لاستقبال أهالي المحافظة وزوارها ، حيث ستقام فعاليات تنظمها البلدية بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بعين ابن فهيد ابتهاجاً بقدوم عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ ثاني وثالث أيام العيد بمنتزه الأمير فيصل بن بندر بعين ابن فهيد .ى // انتهى //12:53ت م0052