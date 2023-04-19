مسقط 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأُغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم على انخفاض بمقدار 5ر5 نقاط، ما نسبته 0.12 في المئة، ليصل عند مستوى 4743.46 نقطة.وبلغت قيمة التداول 7 ملايين و21 ألفًا و63 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 233 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و108 آلاف و419 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.016 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.80 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:07ت م0055