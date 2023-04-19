بروكسل 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين لاحتواء الأزمة الحالية في السودان، ووقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد وتوفير الحماية الإنسانية والدفع نحو العودة للعملية الانتقالية.وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، نبيلة مصرالي، إن الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل اتصل اليوم بالأمين العام للجامعة العربية وبحث معه الوضع في السودان وضرورة توجيه نداء عاجل لوقف إطلاق النار.وأكدت أن توفير الأمن في هذه المرحلة يمثل الأولية القصوى، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أعضاء البعثة الأوروبية في الخرطوم.وأوضحت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل، سيبحثون تطورات الموقف في السودان، ودعوة كل الأطراف الأجنبية إلى الامتناع عن التدخل في شؤون السودان.// انتهى //14:37ت م0060